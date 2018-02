TJ-SP mantém bloqueio de bens de conselheiro do TCE O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) rejeitou recurso do conselheiro Robson Marinho, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), e manteve o sequestro de seus bens - ordenado liminarmente em agosto pela juíza Gabriella Spaolonzi, da 13.ª Vara da Fazenda Pública. Por unanimidade, quatro desembargadores da 12.ª Câmara de Direito Público do TJ negaram agravo de instrumento por meio do qual Marinho pretendia a liberação de seu patrimônio e sustação de carta rogatória à Suíça, país que, segundo o Ministério Público (MP), bloqueou ativos em nome do conselheiro.