TJ-SP manda ex-vereadores de Franca devolver reajuste Os 21 ex-vereadores da legislatura 2001-2004 de Franca, cidade da região de Ribeirão Preto, foram condenados ontem pelo Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo a devolver cerca de R$ 185 mil - valores da época, que ainda serão acrescidos de correção monetária e juros mensais - aos cofres públicos. A decisão se refere ao reajuste salarial, aprovado em 2003, para os próprios políticos. Dos parlamentares envolvidos no processo, apenas cinco ainda continuam com uma cadeira no Legislativo municipal.