TJ-SP manda arquivar ação penal contra Paulo Preto A 7.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou ontem o trancamento da ação penal contra o engenheiro Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. Em junho, ele foi preso em flagrante no Shopping Iguatemi sob a acusação de receptar um bracelete de ouro branco com brilhantes.