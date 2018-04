TJ-SP determina devassa irrestrita em instituto do PT O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) impôs ontem período amplo e irrestrito para a quebra do sigilo bancário, financeiro e fiscal do Instituto Florestan Fernandes, ligado ao PT, alvo de investigação do Ministério Público (MP). Com o voto do desembargador Marrey Uint, da 3ª Câmara de Direito Público, caiu a única divergência que havia com relação ao prazo da devassa.