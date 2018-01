TJ-SP desconhece montante dos precatórios no Estado O Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu hoje que não possui um cadastro com a relação completa dos credores de precatórios e nem sobre o montante dos valores a eles devidos. Segundo o desembargador Venício Salles, coordenador do Departamento de Precatórios do TJ paulista, o Estado viveu "20 anos de atraso, de descumprimento de ordens judiciais". A Ordem dos Advogados do Brasil estima em R$ 20 bilhões o tamanho da dívida dos precatórios em São Paulo.