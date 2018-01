TJ-RJ aceita denúncia contra deputado Natalino e mais 5 Por unanimidade, os desembargadores do Tribunal de Justiça (TJ) do Rio de Janeiro acataram a denúncia de formação de quadrilha e resistência qualificada contra o deputado estadual Natalino Guimarães (DEM) e cinco suspeitos de integrar a milícia Liga da Justiça, que atua na zona oeste da capital fluminense. O grupo voltará para a Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso, onde já estava preso. Um forte esquema de segurança foi usado hoje na escolta dos milicianos que vieram ao Rio para a audiência. A polícia usou dois carros blindados e 14 homens armados para impedir a fuga dos acusados. A sobrinha do deputado, a vereadora Carminha Jerominho (PTdoB), anunciou hoje que o tio deve renunciar ao mandato. Se concretizar esta medida, o processo do deputado na Justiça teria de recomeçar e voltaria para a primeira instância. Além de Natalino, foram denunciados o ex-policial militar Luciano Guimarães, sobrinho do parlamentar; Júlio César Pereira da Costa, assessor de Natalino; o cabo da Polícia Militar (PM) Rogério Alves de Carvalho; Fábio Pereira de Oliveira, o Fábio Gordo; e o PM Moisés Ferreira Maia, o Chopão.