TJ rejeita pedido de transferência de juízes do mensalão

De acordo com reportagem publicada nesta terça-feira pelo jornal O Globo, três juízes da VEP pediram a remoção por causa de conflitos surgidos desde a chegada, em novembro, dos réus do mensalão à Papuda. A assessoria do TJDFT confirmou que houve o requisição de transferência e que foi negada. No entanto, sob o argumento de que o processo tramita em segredo, afirmou que não dispõe de informações sobre o motivo da solicitação de remoção.

Na semana passada, a Corregedoria do TJ recebeu uma demanda do Ministério Público (MP) para que seja apurada a conduta do titular da VEP, Ademar Vasconcelos, na condução das prisões dos mensaleiros. Uma das suspeitas do MP é a de que os condenados do mensalão tenham recebido tratamento diferenciado, o que teria provocado tensão no complexo penitenciário.