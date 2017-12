TJ quer R$ 7,2 bi para o orçamento de 2008 O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou ontem a proposta de R$ 7,2 bilhões para o orçamento do próximo ano. A proposta será enviada para análise do governo estadual. Em seguida, será encaminhada à aprovação da Assembléia Legislativa, juntamente com a previsão orçamentária do Poder Executivo. A proposta supera em R$ 1,5 bilhão o pedido para este ano, de R$ 5,7 bilhões. Mas para o orçamento de 2007 só foram liberados R$ 4,4 bilhões. Para o ano passado foram solicitados R$ 8,1 bilhões e atendidos R$ 4,3 bilhões (53,15%), um pouco acima do valor de 2005.