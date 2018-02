TJ paulista elege novo presidente em dezembro Os candidatos às eleições para a cúpula do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acontece no dia 5 de dezembro, registraram seus nomes na sessão do Órgão Especial da Corte. De acordo com o Judiciário paulista, além do novo presidente do TJ - que terá cinco candidatos -, serão escolhidos por todos os 360 desembargadores do tribunal o vice-presidente - concorrem ao cargo quatro candidatos -, o corregedor-geral de Justiça - também com quatro postulantes - e os presidentes das seções Criminal, de Direito Público e de Direito Privado.