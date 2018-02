TJ-MS rejeita afastar juízes de ação contra Zeca do PT

O Tribunal de Justiça (TJ) do Mato Grosso do Sul negou ao Ministério Público Estadual (MPE) o pedido para afastar dois juízes de um processo que envolve o ex-governador José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, acusado de comandar esquema de desvio de dinheiro público de publicidade para formação de caixa dois. O MPE alega que os desembargadores João Batista da Costa Marques e Claudionor Miguel Abss Duarte são amigos de Zeca do PT e, nessa condição, expediram liminar em outubro, trancando a ação penal por peculato. Outra ação relacionada ao mesmo assunto no TJ teve um acórdão anulado, depois de ter sido publicada, dando ganho de causa a ele, mesmo faltando três dos cinco desembargadores da Seção Criminal votarem.