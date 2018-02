TJ mantém quebra de sigilo bancário de tesoureiro do PT O Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo manteve a quebra do sigilo bancário e fiscal do tesoureiro nacional do PT, João Vaccari Neto, na ação em que ele é acusado de desviar recursos da Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop), que presidiu de 2004 a 2009. A decisão é do desembargador Borges Pereira, da 16.ª Câmara de Direito Criminal, que não concedeu liminar em mandado de segurança da defesa de Vaccari.