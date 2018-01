TJ mantém juiz em ação de filho de Lula contra editora

A defesa de Fábio alegou que a juíza da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, Luciana Oliveira, teria demonstrado em sua sentença - quando negou o pedido de indenização - um conceito preestabelecido em relação a uma das partes.

De acordo com o voto do relator do recurso, desembargador Barreto Fonseca, Fábio Luiz Lula da Silva não comprovou qualquer fato que justificasse o afastamento da magistrada do processo.

A decisão foi unânime. Também participaram do julgamento os desembargadores Ciro Campos, presidente da Seção de Direito Criminal do TJ-SP, e Luis Antonio Ganzerla, presidente da Seção de Direito Público do TJ-SP.