TJ manda soltar acusados de liderar ação na Cutrale

O Tribunal de Justiça de São Paulo mandou libertar no início da noite de quarta-feira, 10, os seis militantes do MST presos desde 26 de janeiro, acusados de liderar a depredação da Fazenda Santo Henrique, da Cutrale, em outubro. O desembargador Luiz Pantaleão, que deu a ordem de soltura, acatou o argumento de advogados do movimento de que não persistiam os fundamentos da prisão.

Entre os beneficiados estão o coordenador do MST da região, Miguel da Luz Serpa, e sua mulher, a vereadora Rosemeire de Almeida Serpa, do PT de Iaras. O habeas corpus beneficia 13 militantes foragidos. O juiz já soltara o ex-prefeito Edilson Granjeiro Xavier. Os acusados vão responder em liberdade por crimes como esbulho possessório, danos e formação de quadrilha.