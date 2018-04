TJ manda MST sair da fazenda de Dantas O Tribunal de Justiça do Estado do Pará reverteu ontem uma decisão da juíza titular da Vara Agrária de Marabá, que havia indeferido um pedido de reintegração de posse da Fazenda Rio Pardo, da Agropecuária Santa Bárbara, vinculada ao grupo Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas. A fazenda está ocupada desde o fim de fevereiro por militantes do Movimento dos Sem-Terra (MST). Segundo o tribunal, a reintegração deve ser imediata. De acordo com informações da empresa, a região vive um período de tensões.