TJ manda Liga indenizar fazendeiro A 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas confirmou decisão de reintegração de posse da fazenda Mulunguzinho, em Porteirinha, e a determinação de que os invasores indenizem os proprietários em R$ 9 mil por prejuízos sofridos. A propriedade foi invadida em agosto de 2003 por 33 integrantes da Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas. Na época, a fazenda estava alugada para um arrendatário que criava cerca de 450 vacas e foi obrigado a se retirar com o gado. Os proprietários, por sua vez, reclamaram que, com a invasão, deixaram de receber três parcelas do aluguel, de R$ 3 mil cada. Por conta disso, o juiz da Vara de Conflitos Agrários determinou o pagamento de indenização. Passados mais de cinco anos, na análise do recurso, os desembargadores confirmaram integralmente a sentença.