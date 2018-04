TJ fecha pela manhã para agilizar trabalho A corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte determinou a suspensão do expediente forense externo em todas as varas e comarcas do Estado, das 8 horas às 12 horas, até o dia 17 de abril. Nesse horário, o TJ pretende identificar os processos a sentenciar. A meta do tribunal é julgar todos os processos distribuídos até 31 de dezembro de 2005.