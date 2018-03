TJ do RS começa a pagar diferença salarial a juízes O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) começou a pagar neste mês a cerca de mil magistrados ativos e inativos os valores referentes a equiparações salariais do Judiciário com o Legislativo do período de 1994 a 1998. O custo dessa despesa, estimado extraoficialmente, é de R$ 300 milhões.