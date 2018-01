TJ do Rio ganha mais duas desembargadoras O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) ganhou mais duas desembargadoras. São as juízas Mônica Feldman de Mattos, da 12ª Vara de Família da Capital, e Márcia Cunha Silva Araújo de Carvalho, da 2ª Vara Empresarial. Mônica e Márcia foram promovidas nesta segunda-feira, 3, pelos desembargadores do Órgão Especial.