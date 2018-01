TJ do Rio decreta prisão do vereador Cristiano Girão O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) decretou a prisão preventiva do Vereador Cristiano Girão (PMN), acusado de comandar um grupo paramilitar na comunidade Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na capital fluminense. A medida foi tomada pelo desembargador Francisco José de Asevedo com base em trabalho realizado pelo Núcleo de Combate ao Crime Organizado e pelo Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro, ambos do Ministério Público (MP) estadual, em parceria com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco-IE).