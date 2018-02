TJ-DF nega habeas-corpus e mantém Paulo Octávio preso O desembargador João Batista Teixeira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF), negou nesta quinta-feira, 5, o pedido de habeas-corpus feito pela equipe de advogados do ex-vice-governador de Brasília e empresário Paulo Octavio (PP). Com a decisão, o empresário segue preso até o julgamento do mérito do pedido pelo Tribunal. Ainda não há uma data definida para a discussão do caso no plenário da Corte, uma vez que a decisão foi encaminhada para o Ministério Público Federal do DF, que também deverá se posicionar a respeito do processo, que tramita em segredo de Justiça.