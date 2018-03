TJ decide hoje sobre julgamento do caso Toninho do PT O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidirá até o fim da tarde de hoje se aceita o recurso do Ministério Público (MP) para que Wanderson de Paula Lima, o Andinho, vá a júri popular pelo assassinato do prefeito de Campinas, Antonio da Costa Santos, o Toninho do PT, morto em setembro de 2001. Em julgamento realizado em 2007, o juiz José Henrique Torres considerou as provas apresentadas pela promotoria insuficientes para que Andinho fosse julgado pelo crime. Ele também solicitou a reabertura das investigações. Dias depois, o MP entrou com recurso pedindo que o réu fosse levado a júri popular. Andinho cumpre pena desde 2002 na Penitenciária de Presidente Venceslau, onde pretende se casar no dia 6 de fevereiro. Ele foi condenado a 539 anos de prisão por chefiar um grupo de sequestradores.