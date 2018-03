TJ anula eleição na Câmara de Dourados-MS O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) cancelou a eleição para a presidência da Câmara Municipal de Dourados. No pleito, realizado no último dia 11, o vereador Idenor Machado (DEM) foi eleito presidente da Casa, mas com a decisão do TJ fica valendo a composição de setembro do ano passado, quando toda a Mesa Diretora pediu renúncia dos cargos.