TJ absolve Mão Santa e anula efeito da lei Ficha Limpa A 1ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Piauí absolveu o senador Mão Santa (PSC) da acusação de abuso de poder político quando era governador do Estado. A ação popular foi impetrada pelo então deputado federal Wellington Dias (PT), há cerca de 14 anos. O advogado do senador, Edvar Santos, acredita que o julgamento tira o objeto do processo de impugnação de registro de candidatura interposto no Tribunal Regional Eleitoral, feito pelo Ministério Público.