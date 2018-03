Título de eleitor será obrigatório para votar em outubro

Entram nessa lista o RG (ou identidade funcional), certificado de reservista e carteira nacional de habilitação. "Não será admitida a certidão de nascimento ou casamento como prova de identidade do eleitor no momento da votação", determina o 3º. parágrafo do artigo 91-A, da lei número 9.504/97.

Até dia 25, os eleitores que solicitaram inscrição ou transferência do título de eleitor para votar em outubro já devem ter recebido o documento, segundo prevê o Código Eleitoral. Eleitores que ainda não solicitam a segunda via do título poderão fazê-lo no máximo até dia 23 de setembro, 10 dias antes do pleito, por intermédio da internet ou se dirigindo a um cartório eleitoral. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.