Titulares dizem não haver pressa em mexer na Esplanada A reforma ministerial que está em discussão no governo deve envolver o corte de três a cinco pastas das 39 existentes e reduzir o espaço do PT e do PMDB, siglas com maior espaço na Esplanada. Ontem, ministros do núcleo duro do governo procuraram esfriar os ânimos e afirmaram que cabe à presidente Dilma Rousseff decidir se e quando promover mudanças.