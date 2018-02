Tiroteio em comício deixa 1 morto e 3 feridos no PE Uma pessoa morreu e três ficaram feridas na noite de ontem durante comício de um candidato a vereador no Jardim Jordão, no município metropolitano de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. De acordo com testemunhas, cerca de 100 pessoas assistiam ao comício, quando dois homens, em uma moto, chegaram atirando. "Eles não tinham alvo, atiravam para um lado e para o outro, atingindo quem estivesse no meio da rua", afirmou o locutor do comício, Ezequiel Souza. De acordo com a Polícia Civil, Luciano José de Farias, de 24 anos, abriu a porta da sua casa, próximo do evento, para ver o que acontecia e foi atingido no coração e morreu na hora. Os outros feridos - João Batista Soares, de 28 anos, Anderson José de Oliveira, 21, e Vicente José da Costa, de 34 anos - não correm risco de morte. O candidato a vereador Ubirajara Ferreira da Silva, que fazia o comício, não acredita em crime político. Para ele foi um ato de vandalismo. Segundo a polícia, dois suspeitos foram presos. Eles estavam com armas e munições, que foram apreendidas e iriam se submeter a exame residuográfico. Desde o início da campanha eleitoral, quatro pessoas foram mortas em Pernambuco, dois deles candidatos, o que levou a Associação dos Municípios do Estado (Amupe) a pedir providências ao governador do Estado, Eduardo Campos (PSB), como maior policiamento em algumas cidades onde a campanha está acirrada, citando Cabrobó, no sertão, e Paulista, na região metropolitana.