Tiririca pode ser condenado por falsidade ideológica O promotor Maurício Antônio Ribeiro Lopes entregou ontem, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, as alegações finais do processo contra o deputado federal eleito Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca (PR), pedindo a sua condenação pelos crimes de falsidades material e ideológica.