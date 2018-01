Tiririca lança CD e aposta em hit 'Estou no Poder'

Eleito com a maior votação do País, foi questionado à época se o parlamentar não seria analfabeto. Ele teve de fazer um teste perante a Justiça Eleitoral para provar que sabia ler e escrever.

"Eu estou no poder, todo mundo está vendo. Eu cheguei no poder, todo mundo está vendo. Eu cheguei no poder e agora estou podendo. Me criticaram bastante, disseram que eu não sabia ler. Fizeram muitas fofocas que eu não sabia escrever. Fiz o teste e passei e todo mundo viu, e os que me criticaram vão pra...", diz trecho da música, cantada em ritmo de forró.

Ele afirma que algumas das composições foram feitas no plenário da Câmara durante as sessões. Diz que não pretende fazer piada dos colegas, mas reafirma que abandonará a política ao final de seu mandato, em fevereiro de 2015. "Faço mais pelo povo fazendo comédia, palhaçada e fazendo o povo rir", diz. Tiririca admite, porém, que o salário de R$ 26,7 mil dos parlamentares é baixo perto do rendimento que tem como artista. "Um show meu é mais do que eu tiro aqui por mês".

Apesar de a música sobre política ter sido escolhida para a divulgação do trabalho, a preferida do deputado é "O nome dela é Ju". A letra faz uma declaração de amor a uma jumenta. O deputado afirma que o novo CD tem a intenção de destacar sua faceta de compositor. "O Brasil não conhece bem esse meu lado".