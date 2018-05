Tiririca engrossa os votos do PR pelo impeachment

BRASÍLIA - O deputado federal Tiririca (PR-SP), que fez mistério sobre seu voto ao chegar neste domingo, 17, na Câmara, declarou, ao microfone do plenário, que vota pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. "Votei com o coração e vamos ter fé que o Brasil vai melhorar", disse o deputado, após declarar o voto.

A maioria da bancada do PR, partido do deputado, deve votar a favor do impedimento de Dilma. O líder do PR na Câmara, Aelton Freitas, anunciou mais cedo que os deputados da bancada do partido estavam liberados para votarem como quiserem.

Demitido pela presidente Dilma em 2011 do Ministério dos Transportes sob suspeita de corrupção, o presidente do PR e deputado federal, Alfredo Nascimento (PR-AM), anunciou, durante a votação em plenário, a renúncia ao comando da legenda e se manifestou também contra Dilma.

Reação. Vestidos de verde e amarelo, manifestantes a favor do impeachment da presidente Dilma acompanham a votação em um shopping de Fortaleza, no bairro Aldeota. O voto "sim" pelo impeachment do deputado Tiririca (PR-SP) foi um dos mais festejados. Tiririca é cearense natural da cidade de Itapipoca. / COLABOROU CARMEN POMPEU, ESPECIAL PARA O ESTADO