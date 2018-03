Tiririca é operado no Sírio-Libanês em hospital de SP

SÃO PAULO - O deputado federal eleito Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca (PR-SP), foi internado na tarde desta sexta-feira, 28, no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Tiririca iniciou um procedimento cirúrgico às 17h10. O hospital não informou o motivo da operação ou o estado de saúde do deputado eleito.

Uma nota no site do PR na internet informava que Tiririca retiraria pedras na vesícula. Na manhã de hoje, ele apresentou dores na região abdominal. Os exames realizados revelaram grande concentração de pedras na vesícula, além de uma gastrite, segundo a nota do PR.

Ainda conforme o comunicado do PR, o médico que atendeu o parlamentar eleito, Raul Cutait, afirmou que o quadro de saúde do paciente não é preocupante. A urgência da operação, portanto, ocorre porque Tiririca quer participar da cerimônia de posse no Congresso na próxima terça-feira, em Brasília. Tiririca foi o deputado mais votado das eleições de 2010, com 1.353.820 votos.