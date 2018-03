Tiririca diz que votará por mínimo de R$ 545 O deputado Tiririca (PR-SP) afirmou hoje que votará com o governo na proposta do novo valor do salário mínimo. O governo defende o valor de R$ 545 enquanto as centrais sindicais pressionam por um mínimo de R$ 560 e o PSDB insiste em R$ 600. "Eu voto com o partido, com o governo", disse Tiririca. Artista, o deputado tem evitado dar entrevistas e está disponível apenas para fotos dos fãs que todo dia o procuram na Câmara.