Tiririca diz não entender insistência de Mabel em candidatura

SÃO PAULO - Deputado mais votado das eleições de 2010, com 1.353.820 votos, Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca (PR-SP), disse nesta quinta-feira, 27, que a candidatura de Sandro Mabel (PR-GO) à Presidência da Câmara pegou o partido "de surpresa". "O Mabel é muito querido, mas eu não consegui, nem o partido, entender o motivo de sua candidatura", disse o ex-palhaço, vestido de terno ao participar de almoço dos deputados federais de São Paulo em apoio à eleição de Marco Maia (PT-RS) à Presidência da Câmara.

Estreante no jogo político, Tiririca afirmou que, na eleição da Câmara, no próximo dia 1.º de fevereiro, vai seguir a orientação do partido. "Estamos com Marco Maia (PT-SP)."