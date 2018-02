Tiririca deve fazer teste de caligrafia hoje em SP O deputado federal eleito Francisco Everardo Oliveira Silva, conhecido como Tiririca, participa hoje de audiência para descobrir se ele é alfabetizado. Ele pode ser submetido a um teste para a coleta de material gráfico. O objetivo é confrontar a caligrafia do teste com o texto lançado no documento entregue à Justiça eleitoral. Tiririca chegou por volta das 9h20 de hoje à sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, na Bela Vista, no centro da cidade.