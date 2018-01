Tiririca aprende de forma equivocada, diz Chico Alencar

Alencar classificou como "estranho" o fato de os humoristas estarem contratos para trabalhar em São Paulo, já que Tiririca sequer tem escritório no Estado. "É estranha essa contratação se ele sequer tem escritório político. É estranho que se formalize um vínculo e se pague salário por uma assessoria que parece ser informal", disse o líder do PSOL.

Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo mostrou que Tiririca contratou como assessores parlamentares dois humoristas do programa "A Praça é Nossa", do SBT: José Américo Niccolini e Ivan de Oliveira. Os dois continuam trabalhando em São Paulo no escritório do grupo Café com Bobagem, do qual fazem parte. Eles afirmam que dão "ideias" para Tiririca. A assessoria do deputado justificou a contratação dizendo que os dois humoristas vão ajudar o parlamentar a "desenvolver projetos dentro da temática que o deputado atua".