Tinha certeza que o Pagot não iria mentir, diz Bernardo

"Desde o início, achava que isso era conversa fiada", disse o ministro, ao ser questionado sobre os boatos de que Pagot teria dito a parlamentares que era ele, Paulo Bernardo, enquanto ministro do Planejamento, quem pedia aditamentos em obras do DNIT.

Segundo Paulo Bernardo, os jornais publicaram apenas informações atribuídas a fontes que não quiseram se identificar, mas Pagot não confirmou nenhuma delas em seus depoimentos no Congresso Nacional. "Vocês (jornalistas) têm que questionar as fontes. Eu tinha certeza de que o Pagot não iria mentir", disse Paulo Bernardo.

Antes do depoimento de Pagot a comissões do Senado e Câmara, circularam boatos de que o diretor-geral do DNIT, atualmente de férias do cargo, poderia comprometer Paulo Bernardo e o governo. No entanto, ao comparecer ao Congresso, Pagot tratou o caso como "invencionice" e "factoide" e defendeu o ministro.