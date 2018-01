Tigre asiático paga os maiores valores do mundo a servidores

Cingapura paga os maiores salários do mundo para a elite do serviço público. No ano passado, o primeiro-ministro Lee Hsien Loong recebeu o equivalente a US$ 1,7 milhão (R$ 4 milhões). Isso aconteceu depois que ele aceitou cortar seus vencimentos em 36%. Antes, recebia nada menos do que US$ 2,2 milhões ao ano (R$ 5,25 milhões).

Segundo regras de 2012, os ministros do governo devem ganhar o equivalente a 60% da renda média dos 1.000 cidadãos mais bem pagos de Cingapura. No ano passado, isso representou cerca de US$ 860 mil.

Os salários dos ministros da Corte Suprema se situam nos mesmos níveis dos do Executivo. Mas o valor exato não está disponível - só o salário básico, de cerca de US$ 200 mil por ano, tem divulgação obrigatória. Mas além do salário-base os juízes recebem uma série de vantagens e "privilégios" - não se trata de uma avaliação subjetiva: este é o termo usado na lei de Cingapura.

Segundo ranking da ONG Transparência Internacional, Cingapura é o quinto país menos corrupto do mundo.