Tião Viana registra candidatura à presidência do Senado

A candidatura do senador Tião Viana (PT-AC) à presidência do Senado foi registrada no fim da tarde na secretaria geral da mesa. O ofício foi entregue pela líder do bloco governista e do PT, senadora Ideli Salvatti (SC), que estava acompanhada pelo senador Cristovam Buarque (PDT-DF). Com a adesão do PDT, a candidatura de Tião, segundo a senadora, tem o apoio formal de seis partidos, que totalizam 26 votos. Ideli disse hoje que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou "profundamente contrariado" com a decisão do senador José Sarney (PMDB-AP) de se candidatar à presidência do Senado depois de passar dois meses afirmando que não disputaria o cargo. "Estamos lamentando que a situação tenha chegado a este grau de constrangimento", disse a senadora. Segundo ela, Sarney disse para o próprio Lula que não seria candidato. "Nenhum presidente da República ficaria satisfeito com a situação", afirmou Ideli. "Só para o Tião, olho no olho, Sarney falou cinco vezes que não disputaria. E até por essa razão é que o PT lançou a candidatura", acrescentou a senadora.