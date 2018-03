Tião Viana pede voto aos senadores em seu blog O candidato a presidente do Senado Tião Viana (PT-AC) pediu hoje, a menos de 30 dias da eleição na Casa, o voto dos demais 80 parlamentares numa "Carta aos Senadores" publicada no "Blog do Tião", página que ele mantém na internet. Na carta, Tião Viana propõe uma "agenda ousadamente positiva, capaz de sobrepor-se à agenda da crise e de impedir que o Parlamento fique a reboque dos acontecimentos". De acordo com ele, esse compromisso deve ser compartilhado com a sociedade, firmado no diálogo e guiado para fortificar os partidos, o colégio de líderes e o mandato de senador. No texto, Tião Viana critica ainda o excesso de medidas provisórias (MPs) editadas pelo governo. O candidato do PT do Acre a presidente do Senado dá ênfase à postura contra a "judicialização da política" e à "gana legiferante do Executivo, de que o excesso de medidas provisórias seria a perfeita ilustração, prática que subverte, terrivelmente, a agenda legislativa". "Estou convencido de que há saídas para o problema (das MPs) e, na presidência, gostaria de debatê-las com os colegas", afirma. Segundo Tião Viana, ao criticar as MPs, "não há nada que justifique o atropelo dos procedimentos inerentes à democracia representativa, ou seja, a usurpação do campo de atuação do Poder Legislativo". A candidatura a presidente do Senado foi apresentada no dia 29 como irreversível ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos líderes do Bloco de Apoio ao Governo e do PT, Ideli Salvatti (SC), e do governo na Casa, Romero Jucá (PMDB-RR). Tião Viana deverá ter um confronto direto com o atual presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), candidato à reeleição.