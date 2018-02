Thomaz Bastos: Gushiken jurou vida na defesa da maioria O ex-ministro Márcio Thomaz Bastos disse neste sábado, 14, que o ex-ministro Luiz Gushiken, que faleceu nesta sexta-feira, foi um homem excepcional e que jurou a vida na defesa das maiorias e das lutas em favor de uma melhor distribuição de renda. "A morte dele é uma pena. Gushiken vai fazer muita falta para o Brasil pela sua experiência e inteligência", afirmou Bastos durante o velório do ex-dirigente petista, que acontece no cemitério do Redentor, na zona Oeste da capital paulista.