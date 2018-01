The Economist chama políticos brasileiros de 'zumbis' A revista britânica The Economist classificou os políticos brasileiros, citando como exemplo o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), de "zumbis". O artigo publicado no último sábado (16) analisou a manutenção do poder político de figuras públicas envolvidas em corrupção, em alguns casos já até condenadas. "Apesar de sérias alegações de corrupção, a velha guarda continua voltando", escreveu o semanário no subtítulo do artigo.