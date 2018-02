Thame vai presidir PSDB paulista até 2009

O deputado federal Antônio Carlos Mendes Thame foi eleito presidente do PSDB no Estado de São Paulo, em convenção do partido realizada neste domingo, 21, na Assembléia Legislativa, na capital paulista. A votação, da qual participaram 105 delegados do partido, elegeu mais 13 membros da executiva estadual. De acordo com Thame, a executiva foi escolhida, "pela primeira vez em muitos anos", sem disputas. "O consenso mostra nossa preocupação com a unidade do partido." O deputado coloca como prioridade de seu mandato de dois anos estruturar o partido para as eleições municipais de 2008. Thame reafirmou o apoio do PSDB à candidatura de Geraldo Alckmin à Prefeitura de São Paulo. "Geraldo é uma unanimidade acima de qualquer disputa", disse o deputado. "Foi ele quem fez com que ninguém postulasse dentro do partido." O primeiro vice-presidente do PSDB será um deputado estadual, a ser escolhido até esta quinta-feira, 25. O segundo vice é o deputado federal Antonio Duarte Nogueira Júnior e o terceiro vice, o prefeito de Álvares Machado, Luiz Takashi. Cesar Gontijo foi eleito secretário-geral do partido.