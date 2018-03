Thame descarta hipótese de novo racha no PSDB-SP Apesar do impasse em torno do nome que ocupará a secretaria-geral do PSDB paulista, o atual presidente da sigla, Mendes Thame, não acredita na possibilidade de um novo racha no partido em São Paulo. De acordo com o tucano, a legenda trabalha com a hipótese de acordo até a escolha de um novo comando estadual do PSDB, no fim desta tarde. "Não há a menor possibilidade de racha", disse nesta manhã, durante a Convenção Estadual do PSDB, promovida na capital paulista. "Nós não trabalhamos com a hipótese de baixas. Nós trabalhamos com a hipótese de que haverá acordo até o final da tarde".