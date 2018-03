Texto pela imprensa livre de Badaró é relançado

Culto e corajoso, criador e faz-tudo do jornal Observador Constitucional, Badaró deixou à história uma frase célebre ao morrer baleado por um adversário político, em novembro de 1830: "Morre um liberal mas não morre a liberdade!" O livrinho, na verdade um artigo de pouco mais de 20 páginas, é um grito à altura dessa despedida.

Tão antigo, pelos parâmetros correntes, e tão atual, pelo conteúdo, o texto era uma insuportável provocação aos ouvidos de D. Pedro I, imperador autoritário e incapaz de submeter-se à Constituição de 1824, que ele próprio outorgou. Por exemplo, ao perguntar: "Se não é a liberdade de imprensa, que faça chegar ao ouvido dos imperantes os gemidos dos oprimidos, quem o fará?".

Ou, mais adiante, nesta constatação irônica e definitiva: "Temos lido (...) que as declarações da imprensa liberal estorvavam a marcha do ministério. Não duvidamos que seja verdade e damos por isso sinceros parabéns ao Brasil". E o autor explica em seguida que as declarações da imprensa liberal "eram dirigidas constantemente a melhorar as instituições e a diminuir os abusos e violações". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.