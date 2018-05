Texto de Jucá será base para votação do pré-sal Além de liderar as negociações com a oposição, o senador Romero Jucá (PMDB-RR) foi o responsável pela elaboração do relatório que servirá como base para a votação do Fundo Social e do modelo de partilha de exploração do pré-sal na tarde de hoje no Senado. No texto, divulgado ontem, o líder governista fez poucas alterações em relação à proposta original, encaminhada pelo Palácio do Planalto ao Congresso em setembro do ano passado.