Texto de Gazineo desvincula Demóstenes de ato secreto O senador Demóstenes Torres (DEM-GO) divulgou uma declaração assinada hoje por Alexandre Gazineo, antes de o diretor-geral do Senado ser demitido do cargo. No documento, Gazineo afirma que não consta nenhum pedido do parlamentar para que Lia Raquel Monturil Vaz de Souza fosse nomeada para cargo em comissão no seu gabinete. Lia Raquel foi nomeada por ato secreto. Segundo Demóstenes, essa nomeação aconteceu à sua revelia.