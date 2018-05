Teto para plebiscito no Pará é de R$ 10 milhões Começa hoje a campanha do plebiscito que decidirá sobre a proposta de divisão do Pará em até três Estados, criando as unidades de Tapajós e Carajás. Cada frente - duas pró-separação e duas contra - poderá gastar, no máximo, R$ 10 milhões. O valor foi estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base nos gastos previstos para uma campanha ao governo do Estado. Nas eleições do ano passado, Simão Jatene (PSDB) gastou R$ 5,3 milhões para se eleger governador do Pará. Já sua principal adversária, Ana Júlia Carepa (PT), desembolsou cerca de R$ 13 milhões.