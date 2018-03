Testemunhas no caso de morte de turista alemã em PE serão ouvidas

Começou nesta terça-feira, 20, os depoimentos das testemunhas do caso do assassinato da turista alemã, Jeniffer Marion Nadja Kloker, ocorrido em 16 fevereiro deste ano em São Lourenço da Mata, em Pernambuco.

Segundo o Tribunal de Justiça, as nove testemunhas de acusação, apresentadas pelo Ministério Público, já começaram os depoimentos. Outras 15 testemunhas de defesa serão ouvidas amanhã. Os três acusados do crime e outros dois envolvidos vão assistir a audiência.

Na terça-feira de Carnaval, Jennifer Kloker, de 22 anos, foi morta a tiros em um suposto assalto, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife. Conforme a Justiça, descobriu-se que o crime foi forjado por membros da própria família.

Três suspeitos confessaram o crime: Pablo e Ferdinando Tonelli, viúvo e sogro da vítima, respectivamente; e Alexsandro Neves, autor dos disparos, contratado pelos mandantes. A reconstituição do crime ocorreu no dia 24 de março e contou com a participação dos três suspeitos confessos.