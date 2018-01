Testemunhas do caso Cássia Eller depõem no Rio Consideradas testemunhas chaves no caso da morte da cantora e compositora Cássia Eller, as percusionistas da banda da cantora, Elaine Moreira, a Lan Lan, e Tamyma Brasil, estão prestando depoimentos desde às 6h45, na 10ª delegacia Policial, em Botafogo. Elas poderão esclarecer as circunstâncias da morte de Cássia. As duas a buscaram em casa no dia 29 de dezembro e, horas depois, a levaram para a clínica Santa Maria, onde morreu após três paradas cardíacas. Lan Lan e Tamyma poderão dizer se Cássia consumiu cocaína na noite anterior à sua morte.