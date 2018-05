Testemunha do Riocentro desmente militares na CV Testemunha do atentado do Riocentro em 1981, o corretor de imóveis Márcio Pimentel depôs nesta terça-feira, 29, à Comissão da Verdade no Rio. Ele desmontou a versão do então capitão Wilson Machado de que o Puma em que estava com o sargento Guilherme do Rosário explodiu porque uma granada foi jogada por um opositor do regime militar. Pimentel disse à CNV ter sofrido ameaças há três anos, quando quebrou o silêncio que mantinha desde 1981 e também que foi oferecida pelo governo do Rio a possibilidade de ter segurança pessoal por causa disso. "Se queriam matar 27 mil pessoas, podem matar um. Eu não sabia que o crime não estava prescrito e por isso falei. Até hoje tomo cuidados com minha segurança", afirmou Pimentel, que tem 52 anos.