Testemunha de crime contra jornalista morre no MA Uma das testemunhas arroladas no processo de investigação do assassinato do jornalista Décio Sá - Ricardo Santos Silva, o Carioca - morreu na manhã desta quarta-feira em um hospital público na capital maranhense, São Luís. Apontado como uma das principais testemunhas da trama que levou ao homicídio do jornalista, Carioca levou sete tiros de pistola calibre .380 em um atentado, com características de crime de encomenda, ocorrido em 3 de janeiro deste ano, e vinha se recuperando na UTI do Hospital Estadual Carlos Marcieira (HCM), para onde foi levado a pedido da família, que alegou incapacidade de arcar com os custos do tratamento médico.